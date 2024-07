Witch League serata di verdetti per il girone A

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi entra nel vivo. La terza giornata dellaè quella deialmeno per ilA della competizione. E le sorprese non sono mancate assolutamente nelle due sfide in programma. Vittoria a valanga di Bianco Corredi che ha battuto Samnites con un rotondo 13 a 6 che ha ribaltato quanto visto nelle prime due giornate. La squadra di Gladiator si è imposta grazie al rigore presidenziale e alle reti di Iannuzzi e Letizio con un gol a testa, la doppietta di Iuliano e la tripletta di Santamaria. Per la formazione di Nanni, invece, non è bastata l’ottima prestazione di Chiariotti e Varrella, autori di una doppietta a testa e del gol di Cioffi. Seconda sfida al femminile con il confronto tra Ylenia eMiriana, presidenti di FourteenPop e Art Music con la vittoria schiacciante della prima formazione in una partita mai in discussione.