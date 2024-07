Torna Avenza medievale Giochi rievocazioni e mercati

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 19 luglio 2024)la festadi, la manifestazione estiva per tutte le età più longeva del Comune di Carrara, che ha iniziato i suoi primi passi, grazie alla ex Circoscrizione di, nel 2011. Si svolgerà nel centro storico domani e domenica dalle 19 a tarda notte. Come sempre il Giardino di Casa Pellini accoglierà un’area didattico rievocativa nella quale il pubblico potrà interagire con figuranti e rievocatori: “Sole e Acciaio” allestirà un accampamento di fine XIII secolo con macchina d’assedio, “Collegium Lunae” di Marina di Carrara riproporranno una serie di figure di fine XIV secolo tra le quali l’amanuense ed il maestro d’armi,“I Von Neuberg”, invece, rievocheranno scene di vita da campo di una famiglia nobile della fine del ‘200. Saranno presenti i mestieri antichi del vetraio, del tintore, del tessitore e del liutaio.