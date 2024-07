Temptation Island 11 ecco chi è Jakub Bakkour il tentatore vicino a Gaia Vimercati che ha scatenato l’ira di Luca Bad

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 19 luglio 2024)è uno dei tentatori di11, il famoso docureality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Fin dalle prime puntate,ha attirato l’attenzione del pubblico per il suo avvicinamento a, fidanzata diBad.ha 24 anni e viene da Verona. Lavora con il padre nella ditta edile di famiglia, ma al tempo stesso coltiva la sua passione per la moda, lavorando come modello. Si definisce un ragazzo poliedrico con molte passioni. Ama leggere ed allenarsi, dedicando tempo alla cura del corpo e della mente. È apprezzato per la sua capacità di ascoltare e per il rispetto che dimostra verso gli altri, dando loro la priorità nell’esprimersi e nell’aprirsi.ha le idee chiare sul suo futuro. Tra dieci anni, si vede lavorativamente ed economicamente sistemato e spera di avere una famiglia.