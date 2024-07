Stasera in scena l’anti-musical delle ‘Forchette’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024)alle 21 alla FabbricaCandele va in‘Il vago di OzzaK -’ della CompagniaForchette. Sognando di volare sulle ali dell’arcobaleno a volte si rischia di venire accontentati. E così travolti da un orribile tornado che tutto devasta eccoci arrivare nel fantastico Regno di Ozzak. Il regista Massimiliano Bolcioni analizza il fenomeno dele se è vero che il genere funziona prevalentemente sulle connotazioni tecnico visive legate a ottimi cantanti, ballerini e attori, nonché scene e costumi mirabolanti e marchingegni d’ogni sorta, per un ‘anti’ bisogna che tutto questo venga meno. In, oltre a Bolcioni, ci sono Antonio Sotigia, Denis Puscas, Giorgia Raggi, Martina Strocchi, Elia Biffi, Serena Mandolesi, Claudia Francesconi, Chiara Bertaccini e Natascia Montanari. Biglietto unico 10 euro, 11 in biglietteria online (info: 0543.