Programma amichevoli oggi venerdì 19 luglio | calendario e orari partite

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Prosegue la preparazione delle squadre di Serie A in vista dell’esordio stagionale nel prossimo campionato. Sono due lepreviste19, aspettando il piatto forte del week end, con tanti match in. Alle 17:00 al CRAI Sport Center di Assemini è inil primo test stagionale del Cagliari, che affronterà la Primavera di mister Pisacane. Alle 20:00, invece, si alza l’asticella per la Fiorentina che al Viola Park ospiterà la Reggiana, una delle sorprese dello scorso campionato di Serie B. Menu più ricco nella giornata di sabato: in campo Como, Bologna, Lecce, Monza, Udinese, Torino, Genoa, Milan, Empoli, Napoli e Parma.19Ore 17:00, Cagliari-Cagliari Primavera Ore 20:00, Fiorentina-Reggiana19SportFace.