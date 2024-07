Paura a Le Iene Nicolò De Devitiis ricoverato in ospedale | come sta

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di venerdì 19 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Brutte notizie perDe, l’inviato de “Le”. Il conduttore è statoina causa di una grave polmonite,ha annunciato lui stesso su TikTok.Deinper una polmonite: tanti messaggi di sostegno dai fan Deha pubblicato un video dal suo letto d’, con in sottofondo la canzone “Emirates” di Geolier. Nel filmato, il conduttore rassicura i suoi fan con un sorriso: “Torno presto, vi abbraccio forte“. La reazione dei follower non si è fatta attendere: tantissimi messaggi di solidarietà e vicinanza per l’inviato de “Le”. In molti gli hanno augurato una pronta guarigione, sottolineando quanto la sua mancanza si faccia sentire sui social. “Buona guarigione“, scrive Donato, il salumiere diventato famoso sul web con la domanda: “Con mollica o senza?”.