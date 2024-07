Parigi 2024 regolamento break dance | la formula e come funziona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildellaalle Olimpiadi di, in programma tra il 9 ed il 10 agosto agosto al Concorde Urban Park: ecco, di seguito, lae tutto quel che serve sapere. Lafa il suo esordio nel programma a cinque cerchi, promettendo spettacolo con le battles. Si tratta di scontri uno contro uno in cui B-Boys e B-Girls improvvisano sulle musiche del DJ per conquistare i voti della giuria e aggiudicarsi la vittoria. Ai Giochi parteciperanno 16 atleti per genere, che inizieranno la loro avventura suddivisi in quattro gruppi da quattro ciascuno in base alla loro posizione nel Ranking Mondiale. I gironi risulteranno così composti: girone A con 1°, 8°, 9° e 16°, girone B con 2°, 7°, 10° e 15°, girone C con 3°, 6°, 11° e 14°, girone D con 4°, 5°, 12° e 13°.