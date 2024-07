Parigi 2024 regolamento arrampicata | come funziona tutto quello che serve sapere

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ildell’sportiva alle Olimpiadi di, in programma dal 5 al 10 agosto a Le Bourget Sport Climbing Venue di Saint-Denis: ecco, di seguito, quali sono le specialità equel che. Dopo l’esordio a cinque cerchi a Tokyo 2020 con la prova combinata delle tre specialità, ai Giochi in Francia si svolgeranno due gare per genere: speed e boulder&lead. Saranno al via complessivamente 68 atleti, equamente divisi tra uomini e donne: 40 nella prova combinata boulder&lead e 28 nella velocità, rispettando il massimo di due per Nazione per gara. Scopriamo dunqueno nel dettaglio le due gare olimpiche disportiva, speed e boulder&lead.