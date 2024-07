LIVE Fognini-Tsitsipas 4-6 3-6 ATP Gstaad 2024 in DIRETTA | azzurro bene ma solo a sprazzi il greco per Berrettini?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-BAEZ LADI-AUGER ALIASSIME Non prima delle 17.30 Si chiude qui ladel match tra, alle 17:30 seguiremoimpegnato contro il canadese Aliassime. Un saluto sportivo e un ringraziamento a tutti gli amici di OA Sport! 16:22 Cinque gli ace a tre per il, che ha ottenuto il 74% di punti con la prima in campo e il 60% con la seconda, nonostante i due break subiti.ha invece un ottimo 71% di punti con la prima (messa perònel 51% dei punti al servizio) mentre con la seconda un insufficiente 8/23 (35%). 16:20 Sarà ilad affrontare chi uscirà tra Matteoe Felix Auger-Aliassime, che si daranno battaglia a partire dalle 17:30.