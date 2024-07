La cassa da morto è pronta ma il gip libera l' ex marito stalker

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 19 luglio 2024) AGI - "Lada, ti manca solo il coperchio". È l'ultimo messaggio ricevuto da una donna residente nella zona del Sorano, in provincia di Frosinone, che da mesi è vessata e maltrattata dall'ex. Una vicenda che ha dell'incredibile perché la vittima, che si è rivolta al centro antiviolenza di Frosinone, nei giorni scorsi ha saputo che l'exha ottenuto la modifica della misura cautelare del divieto di avvicinamento con quella dell'obbligo di firma, quattro volte a settimana. A raccontare all'Agi tutta la storia è proprio la donna, avvocato, costretta ora a lasciare la propria abitazione con grande rapidità e a doversi trasferire in quella che è stata la sua abitazione in adolescenza in un comune limitrofo a quello di Sora. "Svolgo la mia professione nel centro di Sora e lo studio è collegato all'attività del mio ex.