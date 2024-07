Italia bloccata in due Inferno in autostrada | scoppia un incendio automobilisti soccorsi

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tir in fiamme e tantissimi disagi alla circolazione tra di Barberino del Mugello, Calenzano e di Borgo San Lorenzo, dove i vigili del fuoco sono intervenuti alle 15.35 nel comune di Calenzano lungo l’A1 al chilometro 267 direzione Nord tra Calenzano e Barberino del Mugello. Come detto, un tir che trasporta carta ha preso fuoco bloccando la circolazione del trattole. Sul luogo dell’sono intervenute tre squadre e due autobotti dei vigili del fuoco. I pompieri stanno cercando di domare l’che si è propagato anche alla vegetazione a bordo strada. L’si trova divisa in due anche sulla sua principale arteriale. Al momento, infatti, la circolazionele è totalmente