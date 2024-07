Imprese Toscana | calano prestiti Aumenta rischio criminalità

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 19 luglio 2024)infiltrazioni. Nell’ultimo anno gli impieghi vivi allesono diminuiti del 4.7% (in termini assoluti -32,2 miliardi di euro), a Nordest la contrazione è stata addirittura del 7.4% per cento (-14 miliardi). Gli impieghi vivi alletoscane, ad aprile 2024, sono stati pari a 43 miliardi di euro, in calo del 5% rispetto all’anno precedente, corrispondente a meno 2.2 miliardi di euro. In campo nazionale, nel periodo da aprile 2023 ad aprile 2024 flessione media del 4.7%. Dati elaborati da Ufficio Studi Cgia di Mestre: “Continua, pertanto, la riduzione deibancari alle aziende che negli ultimi 12 anni a livello nazionale ha registrato una caduta del 27 per cento, pari a -247 miliardi di euro di impieghi vivi in essere”.