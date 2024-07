I tre colpi promessi da Giuntoli fuori i nomi | Juve show

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 19 luglio 2024) Cristianoha detto che serve un altro colpo per reparto, lantus pronta a chiudere: svelati iL’obiettivo è completare la rosa con un acquisto per reparto. Cristianoè stato chiaro nel presentare in conferenza Thiago Motta ed ha svelato il piano dellantus per le prossime settimane. Il mercato chiuderà tra un mese e mezzo e per i bianconeri ci sarà probabilmente da aspettare ancora, perché bisogna prima cedere per acquistare, ma la linea è ormai tracciata. Dopo Douglas Luiz, Di Gregorio, Thuram e Cabal, ci sono almeno altri tre acquisti da portare a segno, senza dimenticare la possibile sorpresa in attacco nel caso in cui dovesse andare via anche Milik. Il primo colpo, nonostante l’arrivo del mancino brasiliano dal Verona, è un centrale di difesa: Todibo il primo nome nella lista di, nonostante il Nizza chieda 40 milioni di euro.