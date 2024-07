Ho chiesto un vino rosato analcolico ma hanno sbagliato e ho finito per bere alcol Non bevo da 10 anni sarebbe stato devastante | la storia di Sam è virale

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Si chiama Sam (@thirdplacebarnyc) e fa l’organizzatrice di eventifree a New York. Su TikTok, un video dove racconta la sua esperienza in un ristorante di Bridgehampton, Long Island, ha portato a casa oltre 81.000 visualizzazioni. Sam si trovava in un locale per cena e ha ordinato l’unica bevanda anica sul menù, un French Bloom. Tra l’altro, ha spiegato di conoscere questoroséfrizzante, visto che spesso l’aveva proposto agli eventi dal lei organizzati. “un sorso e posso subito dire che c’è dell’dentro”, afferma Sam nel video. Così ha chiamato il cameriere e si è fatta portare la bottiglia al tavolo: una volta visto che si trattava proprio del, ha continuato a. Ma la stranezza della bevanda al palato non è passata e secondo la tiktoker, si trattava dinon