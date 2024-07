Guasti ai sistemi informatici e voli in tilt | cosa fare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 19 luglio 2024) Da circa quindici ore a partire dall'Australia per poi coinvolgere tutti i continenti vengono segnalatitecnici ai. Isono stati bloccati all'aeroporto di Sydney, la United Airlines ha messo a terra la flotta mentre la piattaforma del gruppo London Stock Exchange sta subendo interruzioni alle comunicazioni sul piano informatico. Simili provvedimenti sono stati presi anche da altri vettori come United e Delta Airlines, che hanno chiesto all'autorità aeronautica Faa di poter effettuare uno stop di tutti i. Da parte sua, la Faa sta chiedendo ai controllori del traffico aereo di informare i piloti in volo che le compagnie aeree stanno attualmente riscontrando problemi nelle comunicazioni via web, mentre progressivamente gli aeromobili già in volo vengono portati a destinazione ma poi fermati.