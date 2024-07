Graziani | Inter per ripetersi stessa fame e voglia! Gran colpo Taremi

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 19 luglio 2024)ha parlato dell’e di cosà dovrà fare perin campionato. Poi l’ex giocatore elogia Mehdi, iraniano arrivato a zero.– Francesco ‘Ciccio’, in collegamento su Radio Sportiva, ha risposto alla domanda di un ascoltatore sull’arrivo di Mehdiin nerazzurro: «è un tipo di attaccante che mi è sempre piaciuto e inoltre l’ha fatto unde affare perché lo ha preso a zero e sono convinto che possa fare bene anche Zielinski. Praticamente la squadra è quella dell’anno scorso con l’aggiunta di altri giocatori sul mercato. Mi auguro per i tifosiisti che ci sia lae ladell’anno scorso,non è mai facile. Ma Conoscendo Piero Ausilio e Beppe Marotta ho l’impressione che se si vuole vincere questo campionato bisogna fare i conti con l’, non si scappa da qui».