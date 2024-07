Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli aspettano un figlio | l’annuncio social

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 19 luglio 2024) Dopo settimane di voci e indiscrezioni, pochi minuti fa l’ex protagonista del Grande Fratello Vip e influencerha annunciato di essere in dolce attesa, tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram e condiviso con il compagno, conosciuto proprio all’interno del reality show di Canale 5. La coppia, che sta insieme ormai da tre anni, ha voluto condividere con i loro fan e tutte le persone che li seguono quotidianamente con affetto, la lieta notizia, pubblicando alcune foto che li ritraggono insieme, con il pancino in bella vista e una tenera didascalia: Sta per iniziare un nuovo emozionante capitolo della nostra vita. Desiderato, cercato, frutto di un amore maturo e responsabile.