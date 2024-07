F1 risultati e classifica FP2 GP Ungheria 2024 | Norris davanti a tutti 3 Sainz e Leclerc contro il muro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 19 luglio 2024) Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP d’, appuntamento del Mondialedi F1. Sul circuito dell’Hungaroring le squadre hanno lavorato in cerca della messa a punto su di un tracciato particolare e molto diverso da quello dell’ultimo fine-settimana iridato, andato in scena poco meno di due settimane fa a Silverstone (Gran Bretagna). Parliamo di una pista molto tortuosa con un solo, vero rettilineo – quello di partenza/arrivo, che costituisce la più realistica, se non unica opportunità di sorpasso – e 14 curve: sei a sinistra e otto a destra, alcune a 180°. Con i suoi 4,381 chilometri di lunghezza in saliscendi è uno dei circuiti più corti di tutto il calendario (anche qui, quasi l’opposto di Spa, che coi suoi sette chilometri è il più lungo!). Poco respiro per i piloti che lo dovranno ripetere 70 volte nel corso del GP.