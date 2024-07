Emanuele Filiberto | Ripartite dai giovani Modigliana note liete dalla visita del principe

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 19 luglio 2024) Ladi ieri mattina adeldi Savoia è stata caratterizzata da un clima molto cordiale, fin da quando si è fermato con i suoi collaboratori al Bar Centrale, in piazza Matteotti, dove ha accettato di stringere la mano a chiunque lo avvicinava per salutarlo, concedendosi a lungo anche per le foto ricordo. Il 52enne discendente della Casa Reale, che è stato apprezzato personaggio televisivo e appassionato di musica catturando l’attenzione soprattutto dei, è venuto nel paese delle 6972 frane conseguenti alle alluvioni del maggio 2023, per inaugurare l’insonorizzata ‘Sala prove’ della rinnovata scuola di musica comunale intitolata a Pia Tassinari in via Mercato Vecchio 1.