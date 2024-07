Due in carcere dopo la rapina nel cuore della notte a Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di venerdì 19 luglio 2024)– Un giovane pakistano è statoto sta(19 luglio) in via dello Statuto a. La polizia ha arrestato in piazzale di Porta al Prato un cittadino marocchino di 33 anni e una 19enne originariaprovincia di Arezzo, accusati diaggravata in concorso. La vittima, un cittadino di 22 anni, intorno alle 3 passeggiava in via dello Statuto quando sarebbe stato avvicinato dalla coppia. Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, iltore 33enne, senza un apparente motivo, avrebbe iniziato a colpire il giovane con calci e pugni e, nel frattempo, la ragazza avrebbe approfittatocolluttazione per portare via dalle taschevittima sia lo smartphone sia il portafogli dal contenuto di oltre 100 euro in contanti e diverse carte di credito.