Cava de’ Tirreni parte la raccolta firma per il referendum abrogativo sull’Autonomia Differenziata

(Di venerdì 19 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Comitato unitario contro l’autonomia, costituitosi la scorsa settimana ade’, a partire da sabato 20 luglio sarà in piazza Duomo per avviare lafirme, necessaria affinché venga indetto ildella legge Calderoli e contenente “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia”. Il Comitato, in veste di piattaforma comune composta da partiti, associazioni, movimenti civici, organizzazioni sindacali e singoli individui, si è posto l’obiettivo di portare al centro del dibattito cittadino il tema del contrasto all’autonomia, da attuarsi attraverso lo strumento referendario. Risulta urgente mobilitare la cittadinanza, con incontri nei luoghi pubblici mediante i quali si potrà costruire insieme il processo di contrapposizione alla riforma.