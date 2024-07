Caso Lindstrom l’affare con l’Everton è già ai dettagli | cosa manca per la chiusura

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 19 luglio 2024) Jespersaluterà il Napoli nelle prossime ore. Il club azzurro ha già l’accordo conper l’intera operazione. Dopo una sola stagione, l’avventura di Jesperal Napoli è già arrivata al capolinea. L’esterno arrivato dall’Eintracht non ha mai mantenuto le aspettative, finendo spesso in panchina. Il danese, nonostante i tre tecnici diversi, non ha avuto molto spazio a disposizione e da pochi giorni anche Antonio Conte crede che non sia indispensabile. Da qui, nasce infatti la volontà del Napoli di cedere il giocatore. L’investimento fatto nella scorsa estate è stato importante: 30 milioni di euro. A tal proposito, Aurelio De Laurentiis non ha intenzione di svendere il calciatore e vorrebbe quantomeno “recuperare” l’investimento. In soccorso del patron azzurro, è arrivatoche crede nelle qualità del giocatore.