Calciomercato Cosenza derby con il Catanzaro e nome importante in attacco

(Di venerdì 19 luglio 2024) Giornatasuldel. Il club calabrese continua a muoversi per la prossima stagione e la dirigenza è in contatto con il tecnico Massimiliano Alvini per costruire una squadra all’altezza in grado almeno di lottare per un campionato tranquillo. Ilè in corsa per Simone Mazzocchi, attaccante dell’Atalanta. Il calciatore ha maturato esperienza nelle ultime stagioni con le maglie di Sudtirol, Reggiana e proprio. Nelle ultime ore si è inserito ile l’affare potrebbe concludersi presto con un altro prestito. L’attaccante alIlè alla ricerca di un attaccante e ilha infiammato la piazza. Secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ ilha sondato il Pisa per avere la disponibilità di Ernesto Torregrossa.