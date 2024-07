Blackout si abbatte su Borse banche dati e migliaia di voli

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 19 luglio 2024) Roma, 19 lug. (askanews) –finanziari, sistemi sanitari, studi medici, ospedali, TV via cavo ma soprattutto, in piena estate e stagione delle vacanze:aerei. Tutto pesantemente compromesso o bloccato per ore da stamattina, apparentemente a causa di uno sfortunatissimo aggiornamento di quella che fino a quel momento era una società sconosciuta ai più, il gruppo texano di sicurezza informatica Crowdstrike. La stessa società ha poi ammesso che una versione dei suoi software ha creato problemi ai sistemi che funzionano con il sistema operativo Windows di Microsoft. I “Mac” di Apple e i computer che operano con il sistemi operativi basati su Linux non sono stati coinvolti e, secondo l’amministratore delegato della società, George Kurtz, non si è trattato di un attacco informatico.