Basket Serie B Nazionale San Giobbe che colpo! preso l’esperto Andrea Renzi Ecco i gironi | biancorossi inseriti in quello toscano

(Di venerdì 19 luglio 2024) Colpaccio della SanChiusi che ha ufficializzato l’ingaggio di(nella foto). L’espertissimo centro genovese, classe 1989, è reduce dalla vittoria del campionato di A2 con la maglia di Trapani. "Do il benvenuto ad, giocatore che abbiamo seguito a lungo in questo mercato – ha detto il capo allenatore Nicolas Zanco –. Una trattativa resa possibile anche grazie all’amicizia che lo lega al nostro direttore dell’area tecnica Matteo Martini ma, al di là di questo, è apparsa evidente fin da subito la voglia di far parte del progetto di. Giocatore dalla grande carriera e dal curriculum importante; non serve che aggiunga molto su di lui. Dopo aver vinto il campionato di A2 con Trapani, siamo sicuri che verrà a Chiusi con voglia e desiderio di diventare un leader della squadra sia dal punto di vista tecnico che morale.