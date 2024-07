Ue perché von der Leyen deve la sua vittoria ai Verdi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 18 luglio 2024) Strasburgo, 18 lug. (askanews) – Ursula von deraila suaal Parlamento europeo, che l’ha riconfermata oggi alla guida della Commissione con 401 voti, 41 in più della soglia di 360 che era necessaria per raggiungere la maggioranza assoluta dei membri dell’Aula. Lo hanno confermato nel pomeriggio a Strasburgo fonti del gruppo, secondo cui sono stati 43 i voti degli eurodeputatia favore del secondo mandato della presidente della Commissione. Solo 9, tra cui i cinque francesi e una belga, hanno votato contro. Inoltre, mancava l’italiano Ignazio Marino, assente giustificato per malattia. Isono in tutto 53, di cui quattro italiani. L'articolo Ue,von derla suaaiproviene da Ildenaro.it.