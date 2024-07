Ue | Conte a Meloni ‘silenzio su voto Fdi a von der Leyen danneggia Italia’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 18 luglio 2024) Roma, 18 lug. (Adnkronos) – "Gli europarlamentari di FdI non vogliono anticipare se voteranno Von derassieme al centrosinistra europeo o no. Giorgiati rendi conto che sei il Presidente del Consiglio dell?Italia? Che la linearità e la chiarezza di posizione politica sono fondamentali per la tua credibilità in Europa e che tutto questo rischia dire anche l'Italia?". Lo scrive su X il leader del M5S, Giuseppe.