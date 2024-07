Traffico Roma del 18-07-2024 ore 11 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 18 luglio 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione è riaperta alvia Lamporecchio rallentamenti perintenso sul grande raccordo anulare dalla Prenestina il latte su entrambe le carreggiate sulle rallentato ilsulla tangenziale est tra San Lorenzo in viale Castrense verso San Giovanni tra via Nomentana & via Salaria in direzione stadio incolonnamenti sulla via Pontina per lavori tra Castelno Tesoro verso Terracina mattinata difficile perché utilizza il trasporto pubblico per uno sciopero di 4 ore fino alle 12:30 di oggi a rischio i mezzi pubblici dell’ intera rete Atac del bus gestiti dalla TPL e gli autoservizi Troiani chiuse linea metro B e C corse ridotte sulla linea e sui mezzi di superficie chiusa Inoltre la ferrovia termini Centocelle disagi Inoltre porta ferroviario sulla linea alta velocitàFirenze per un guasto ad un treno a Settebagni i convogli ...