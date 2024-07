Qualiano | nuovo rogo di rifiuti in località Cardinale

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 18 luglio 2024) Ancora undiin: è il terzo episodio incendiario che riusciamo a documentare Undiin, in un area dove erano stati segnalati iabbandonati e oggetto di continui abbandoni illegali, frutto di maleducazione e di ristrutturazioni in nero. Siamo andati sul posto a verificare la prima segnalazione della mattina, ed era tutto incenerito ancora fumante. A bruciare ovviamentespeciali anche lattine di diluenti e plastiche varie, per non parlare degli pneumatici abbandonati. La zona è nota ma la rimozione deinon avviene poi mani sapienti ed incendiarie fanno il resto. Ma per i benpensanti diè la Redazione del Punto! e coloro che costantemente segnalano ad essere cattivi ed incapaci.