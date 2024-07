Portagioie fai da te come puoi realizzarlo al meglio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Per alcuni gli oggetti di bigiotteria e gioielli rappresentano una vera e propria passione, tuttavia vanno anche custoditi e conservati adeguatamente. Chi vuole esprimere anche la propria creatività e desidera tenere tutto in ordine, sapendo bene dove trovare, all’occorrenza, un paio di orecchini o dei braccialetti potrebbe pensare a realizzare un perfettofai-da-te con del materiale che ha in casa. Sarà sufficiente aggiungere altri piccoli componenti che si possono reperire facilmente in commercio, a costi ridotti. Riciclo creativo Il fai-da-te ormai è sempre più diffuso, anche perché permette di evitare sprechi inutili e dare nuova vita ad alcuni materiali, spendendo davvero poco. Inoltre si è ormai affermatoun trend ecologico e sostenibile, sempre più apprezzato.