Nintendo World Championships | NES Edition è disponibile!

(Di giovedì 18 luglio 2024) Gli eSports ante litteram a casa: è orala versione domestica di, ma la “NES” sarà la prima? Annunciato quasi in sordina, è finalmente giunto il day one per: NES, e l’improbabile “eSport da salotto” è dunque. L’omonima console rivive su Switch anche al di fuori del servizio online, proponendo sfide a tempo con le quali darsi battaglia a suon di tempi record. Dall’ottenere un Super Fungo nel minor tempo possibile nel primo Super Mario Bros. alle tempistiche rompicollo per completare la scalata al cantiere di Donkey Kong, dunque, la carne al fuoco non manca né per i giocatori professionisti di ieri né per le giovani promesse odierne. Il tutto è complementato dalla possibilità di sfidare altri giocatori in tutto il mondo grazie all’online.