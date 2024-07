L’esterno Calabrese al Dany Quarrata

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Colpaccio delBasket, sponsorizzato Consorzio Leonardo Servizi e Lavori. La società quarratina, presieduta da Gino Giuntini, ha ufficializzato l’accordo annuale con Nicola: nella prossima stagione,difenderà i colori dinel campionato di serie B Interregionale.classe 2001, 193 centimetri d’altezza, originario di Forlì, proviene dall’Use Empoli, ove ha trascorso l’ultima annata con una media di 10 punti a gara (45 per cento da 3) in 19 minuti di utilizzo. In precedenza, cresciuto nelle giovanili dell’International Imola, ha vestito le casacche di Andrea Costa Imola in A2, Faenza, ancora Imola, Ancona e infine Jesi. "Siamo davvero contenti di averlo ingaggiato, perchéera il primo nome della lista degli obiettivi di mercato – dichiara, soddisfatto, il diesse mobiliero Marco Nannini –.