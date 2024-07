L’enorme trasferimento ITV di Gary Lineker è stato pianificato in un futuro incerto per la BBC | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Ildialla BBC èoggetto di recenti speculazioni, mentre il contratto del presentatore con l’emittente televisiva volge al termine. L’ex attaccante dell’Inghilterra è una presenza fissa sulla BBC da oltre 25 anni: ha iniziato a condurre Match of the Day nel 1999 e quest’estate il 63enne èil presentatore principale della copertura della BBC di Euro 2024. All’inizio di questo mese è emersa la notizia chenon presenterà il programma della BBC dedicato ai momenti salienti della Champions League, che inizierà a settembre, dopo che la società ha firmato un accordo triennale per trasmettere per la prima volta gli highlights.