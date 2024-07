Le Grotte di Frasassi protagoniste al Giffoni Film Festival con la nuova serie ‘Gormiti - The New Era’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) Sabato 20 luglio alle 19:30, nella Sala Truffaut, verrà proiettato in anteprima mondiale il primo episodio della, girata in parte all'interno delledie nel suggestivo territorio circostante. La proiezione sarà seguita da un incontro con il regista Mario Parruccini e il cast principale, composto dai giovani attori Millie Fortunato Asquini, Federico Cempella, Robel Tesfamichael, Francesco Petit e Claire Palazzo. Una produzione internazionale ambientata nelle Marche "Gormiti - The New Era" è unain 20 episodi che verrà trasmessa in autunno su Rai2, Rai Gulp e RaiPlay. La produzione, rivolta a un pubblico di bambini e preadolescenti, mira a sensibilizzare i giovani sui temi della tutela ambientale, in linea con i valori educativi da sempre promossi dalledi