L’arte del rimaglio da tramandare | Contratto in tasca per chi la impara

(Di giovedì 18 luglio 2024) Aurora e Melania due mesi fa non avevano idea di cosa fossedelo del rammaglio, come amano dire i pratesi. Oggi ne hanno fatto un mestiere con tanto diinda Annapurna, azienda leader del distretto specializzata nella maglieria. Dopo il periodo di prova, la promessa è di una tempo indeterminato. La sicurezza del posto di lavoro arrivata in una manciata di settimane grazie al percorso formativo per "operatore della maglieria con specializzazione ine rammendo", nato dalla collaborazione tra FormArti, agenzia formativa di Confartigianato Imprese Prato, Gi Group e Mita Academy. Un’arte antica che si tramanda di generazione in generazione e che, al momento, nessun macchinario può sostituire.