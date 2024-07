L’Aime compie dieci anni in vista nuovi servizi e iniziative

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 18 luglio 2024) Primoversario importante per Aime: l’associazione Imprenditori Europei celebra proprio in questi giorni il suo decennale. Nell’occasione la giunta ha deciso di rafforzare la sua adesione a Casartigiani, una delle principali confederazioni nazionali. L’obiettivo è doppio: da un lato essere ancora più presenti sul territorio, dall’altro consolidare i rapporti con le istituzioni regionali e nazionali. A presentare il progetto, dal nome "Sistema Impresa", il presidente di Aime Giuseppe Albertini insieme ai vertici dell’associazione e al coordinatore regionale di Casartigiani Mauro Sangalli. Sono previsti per gli associati, dalla formazione al credito ai bandi pubblici.