La Spagna e il doping di Stato la confessione di Fuentes | Me lo chiese il governo per le Olimpiadi del 92

(Di giovedì 18 luglio 2024) Lae ildi, ladi: «Me loilper ledel 92» È l’apertura dell’edizione on linea del giornale tedesco Süddeutsche Zeitung. L’apertura dedicata a Eufemianoceleberrimo mago del, coinvolto nella Operaçion Puerto, che ha conosciuto anche il carcere. È tornato agli onori della cronaca per il documentario della tv tedesca Ard “Secret Matter: Dirty Games”. In questo documentario, con una telecamera nascosta,confessa che ha sempre agito per conto dellospagnolo. Scrive la Süddeutsche: La rivelazione va ben oltre lo sport. In sostanza,spiega che era una specie di procuratore sportivo per lospagnolo, la sua missione era: “Fai quello che devi fare, ma noi vogliamo medaglie”.