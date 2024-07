La Bce congela i tagli tassi fermi e tutto rinviato a settembre

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 18 luglio 2024). Il nuovoo deid’interesse da parte della Bce, come previsto, non è arrivato.invariato, quindi: sui rifinanziamenti principali il tasso è del 4,25%, sui prestiti marginali al 4,50% e sui depositi al 3,75%. Per il momento la Banca centrale europea ha deciso che “manterrà idi riferimento su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario a conseguire questo fine”, Il fine è quello dell’inflazione al 2%, lo standard da raggiungere per l’Eurotower. La Bce ferma ideiLa decisione è arrivata all’unanimità e per il futuro si continuerà a seguire un “approccio guidato dai dati”, con decisioni prese “di volta in volta”, valutando le novità in ogni riunione.