Incidente a Eboli sulla A2 camion travolge le auto | due morti

(Di giovedì 18 luglio 2024) È di 2e 5 feriti il drammatico bilancio di unstradale avvenuto, questa mattina, lungo l'strada A2 Salerno-Reggio Calabria all'altezza di. Un tir si è ribaltato,ndo alcunevetture: in tutto sono stati coinvolti almeno 8 veicoli. Nell', due persone hanno perso la vita a bordo della primatravolta, mentre altre 5 sono rimaste gravemente ferite ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarle dalle lamiere dei propri veicoli. Secondo quanto emerso, ilsi sarebbe ribaltato improvvisamente,ndo lein transito. Per ore, il traffico è rimasto paralizzato e si sono create code chilometriche da Napoli in direzione Sud. La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta per far luce su quanto accaduto.