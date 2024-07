Furto in canonica via le chiavi dei furgoni E i ragazzi disabili non possono partire per la vacanza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 18 luglio 2024) Bagno a Ripoli (Firenze), 18 luglio 2024 – Difficile spiegare i motivi di un gesto così meschino, ma per colpa di quanto accaduto nei giorni scorsi a Bagno a Ripoli, diversirischiano di non andare in. Alcuni ignoti si sono infatti introdotti all’interno dellaper rubare ledeicon i quali il gruppo avrebbe dovutoper l’Isola d’Elba, mandando su tutte le furie il parroco e le famiglie. Come riporta il sito firenzedintorni.it, ilè avvenuto ai danni di don Andrea Faberi e del suo Gruppo Elba. Il parroco, da oltre 20 anni, consente a tantidi trascorrere qualche giorno di ferie all’Isola d’Elba. Il gruppo sarebbe dovutonella giornata di ieri, ma all’arrivo nel punto di ritrovo hanno scoperto che la porta delladella chiesa era stata forzata.