Fabo e La T Gema al Sud È un girone da brividi

(Di giovedì 18 luglio 2024) A Roma si è fatta la Serie B Nazionale 2024-2025. Il Consiglio Federale FIP nella giornata di ieri ha dato parere favorevole al format del campionato, con quaranta squadre iscritte e non quarantadue come previsto originariamente, e alla composizione dei gironi proposta dalla Lega Nazionale Pallacanestro, che a differenza della scorsa stagione ha optato per una suddivisione Nord-Sud con più di un’eccezione, visto che le tre siciliane Moncada Agrigento, Virtus Ragusa e Capo d’Orlando sono state inserite nelA insieme a tutte le squadre del settentrione, a causa della maggior disponibilità di voli in partenza dalla Sicilia sul capoluogo lombardo.