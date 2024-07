F1 Leclerc | Hamilton? Non vedo l’ora potrò imparare tanto da lui

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024) Charlesfreme all’idea di aver Lewiscome compagno di scuderia. Nel triennio 2025-27 il pilota britannico sostituirà infatti Sainz al volante della Ferrari. “Sarà un’opportunità incredibile per me,dal pilota più vincente di sempre emettermi alla prova contro Lewis, che è un punto di riferimento per tutti“. Questa la gioia del monegasco in un’intervista alla Bbc che non vede l’ingaggio dicome una bocciatura. “La Ferrari è la Ferrari e hanno bisogno dei migliori piloti sulle loro auto. Quindi, per il bene della Ferrari, è tutto comprensibile. Non c’è nulla di negativo, perché parliamo di Lewis– prosegue– Io devo convincermi di essere il pilota più veloce quando indosso il casco, ma nondi misurarmi, sarà molto interessante per me.