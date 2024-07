Euro 2024 | ecco chi ha vinto il campionato europeo delle salse

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di giovedì 18 luglio 2024) Durante glipei di Calcio), l’attenzione (e l’interesse) degli utenti dei social network non è concentrata esclusivamente sulle sfide in campo, ma anche su ciò che accompagnava i loro snack e pasti durante i vari incontri. Una recente analisi, condotta da Soluzione Group per Heinz, utilizzando specifici dati, ha rivelato attraverso le conversazioni online lepreferite dai tifosi in tuttapa. I dati, raccolti dal 13 giugno al 10 luglio, mostrano un coinvolgimento significativo. Il tutto con un tot. di 49.000 mention uniche e 1,7 milioni di interazioni. Nel contestopeo, la senape emerge come la salsa più citata, accumulando ben 27.832 mention. Seguono la maionese con 13.327, il ketchup con 10.220, la salsa BBQ con 2.264 e la sriracha con 1.354.