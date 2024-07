Dopo la Partita del Cuore potete ricominciare ad accapigliarvi in Parlamento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 luglio 2024) di Alessio Andreoli Sta facendo notizia ladelper una raccolta fondi benefica che vede contrapposte una squadra formata da famosi cantanti (Nazionale Cantanti) e l’altra composta da eminenti deputati, senatori, esponenti del governo e dell’opposizione (tutti fraternamente insieme). Francamente sono davvero molto, ma molto perplesso e il mio stato confusionale mi impedisce di mettere ben a fuoco quello che provo nel vedere esultare assieme Ignazio La Russa, Matteo Renzi, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Giancarlo Giorgetti, Licia Ronzulli, Angelo Bonelli e tanti altri. Certamente il fine, la raccolta fondi per ospedali e ambulatori, è un fine nobile. Credo però di non essere l’unico che in questo non vede tutta questa nobiltà d’animo tanto sbandierata da alcuni parlamentari.