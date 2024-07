Crisi climatica la politica aiuti le imprese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 18 luglio 2024) La Cna lancia un appello al governo e alle amministrazioni locali affinché affrontino con determinazione e tempestività lain corso. Il cambiamento climatico, infatti, rappresenta una minaccia crescente non solo per l’ambiente, ma anche per l’economia dei territori, con gravi ripercussioni su settori fondamentali come l’industria, l’agricoltura, i trasporti e il turismo. "Nelle Marche ci sono 3.360dell’autotrasporto, un quinto delle quali è in provincia di Macerata; il settore agricolo conta quasi 22milamarchigiane, 6.300 quelle concentrate in provincia di Macerata – spiega il presidente Maurizio Tritarelli (foto) –. È un grave errore considerare queste, insieme a molte altre, colpevoli delle emissioni; sono altresì gli attori principali della necessaria conversione ecologica.