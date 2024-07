Correa in gol ma il futuro non è all’Inter La situazione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 18 luglio 2024) Joaquinè il primo calciatore della nuova stagione 24/25 a siglare il gol con la maglia dell’Inter. L’attaccante argentino mette per primo il timbro: ma rischia lo stesso di andare via. GOL – L’Inter scende in campo per la prima sgambata stagionale e lo fa con una squadra al massimo della preparazione, il Lugano. Gli svizzeri a partire da settimana prossima inizieranno il campionato elveltico: per loro la partita di ieri pomeriggio contro l’Inter è stata il match clou della preparazione dopo la sfida contro il Parma di settimana scorsa. Nella gara di Appiano Gentile, l’Inter ha messo subito in mostra le qualità e le idee di gioco della scorsa stagione. Senza dimenticarsi però che la stragrande maggioranza dei titolari della passata stagione arriveranno a Milano solo tra fine luglio e inizio agosto.