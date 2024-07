Cordoglio per la morte dei vigili del fuoco Nicola e Giuseppe del Comando di Matera

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 18 luglio 2024) USBdelesprime in una nota stampa il più profondoper ladidurante un intervento di soccorso. Ecco la nota. “Chi salva una vita salva un universo” per questo merita il rispettoso silenzio da parte di tutti. Le parole devono soffocarsi in gola. Alla stessa maniera “chi muore nel tentativo di salvare anche una sola vita” merita la nostra profonda ammirazione, rispetto ed amore. Questo non perché sono deidele a scriverlo siamo noi colleghi. Ma perché ormai siamo in una realtà dove il clima, il cambiamento climatico è diventato un mostro che si trasforma in una belva feroce. A cercare di contrastarlo e di limitare i sui danni ci siamo soltanto noi. Il ministro Piantedosi appunterà l’ennesima medaglia d’oro sulla nostra bandiera.