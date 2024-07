CdS – Tesoretto Juve ci sono 100 milioni di esuberi

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 18 luglio 2024) 2024-07-17 10:41:00 Il Corriere dello Sport: Alla Continassa circolano già le prime leggende sul perfezionista Thiago. Una tratteggia più delle altre il personaggio: dopo essersi insediato nel nuovo posto di lavoro, e in attesa di pronunciare le prime parole pubbliche da bianconero domani pomeriggio, Motta si sarebbe fatto recapitare direttamente sulla scrivania del proprio ufficio le foto con i nomi di tutti i dipendenti. Dovrà lavorare insieme a loro nei prossimi tre anni e vuole memorizzare in fretta facce, difetti, sorrisi e segni particolari di ciascuno per creare fin da subito il miglior feeling. Quel plico si aggiungerebbe al dossier degli, che il nuovo allenatore ha studiato in profondità prima ancora di sbarcare a Torino.ragazzi che lui non vede e non c’entrano questioni personali.