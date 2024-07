Caldo | Bari in codice rosso domani e sabato Puglia sindaci | rispetto delle misure a tutela dei lavoratori Anci nota di Pascazio

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di giovedì 18 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso da: In unainviata aidella regione, la PresidenteFiorenza, richiama l’attenzione e la sensibilità di tutti gli amministratori locali in merito alla concreta attuazionedisposizioni previste dall’ordinanza della Regionerecante “di prevenzione per l’attività lavorativa nel settore florovivaistico e nei cantieri edili, in condizioni di esposizione prolungata al sole”. “La nostra priorità deve essere ladella salute e della dignità deilavoratrici. È essenziale che ciascuno di noi, nei propri territori di competenza, adotti le cautele necessarie e attivi un monitoraggio accurato dei numerosi cantieri edili in corso d’opera, nonchéattività lavorative nei campi.