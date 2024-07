Calciomercato | Pepe Reina al Como contratto fino a giugno 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 18 luglio 2024)è un nuovo giocatore del. L’ex portiere di Napoli, Milan e Lazio, tra le altre, si rimette in gioco a 41 anni con il neo promosso club lombardo. Lo spagnolo avrà un ruolo molto importante nello spogliatoio e sarà la prima riserva di Pau Lopez, in arrivo dal Marsiglia. “Siamo entusiasti di poter dare il benvenuto anel club. Si tratta di un portiere con grandissima esperienza internazionale e una mentalità molto competitiva. Per questi motivi sono sicuro che il suo contributo potrà aiutare la squadra a crescere e migliorare”, il commento del tecnico Cesc Fabregas.alSportFace.